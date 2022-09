Największy aquapark w Polsce. Jakie atrakcje oferuje?

Aquapark Suntago został otwarty w 2020 r. jako część dużego kompleksu rekreacyjnego Park of Poland. Jest zlokalizowany w miejscowości Wręcza, w odległości ok. 60 km od stolicy. Można do niego wygodnie dojechać zarówno własnym autem, jak i specjalnym autobusem. Suntago to obecnie największy zadaszony park wodny w Polsce.