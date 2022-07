Suntago, czyli wyjątkowy park wodny. Podpowiadamy, jak uniknąć tłumów i zaoszczędzić

Ze względu na wspominany brak ograniczeń, nawet w środę były tam tłumy. Na skorzystanie ze zjeżdżalni trzeba było czekać od 10 do nawet 30 minut. Warto jednak podkreślić, że przy wejściu do strefy znajduje się tablica, na której wyświetlane są aktualne informacje dotyczące przybliżonego czasu oczekiwania na zjazd, co jest przydatnym rozwiązaniem. Na plus zasługują także infrastruktura oraz umiejętne zagospodarowanie całej przestrzeni. Chcąc skorzystać ze zjeżdżalni z pontonem, nie trzeba samemu wnosić go na czwarte, bądź piąte piętro, ponieważ służą do tego specjalne taśmy, dzięki którym pontony już czekają na górze.