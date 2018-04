Najwyższe budynki świata. Od Chicago po Londyn

Czy jest coś, co ogranicza architektów w projektowaniu wieżowców? Tak naprawdę – tylko niebo. Coraz wyższe budynki powstają jak grzyby po deszczu, a lista najwyższych spośród nich szybko się dezaktualizuje. Zapraszamy na wycieczkę szlakiem wybranych drapaczy chmur.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W tym budynku winda jeździ z prędkością 64 km/h (Shutterstock.com)

Burdż Chalifa, 829 m

Obecnie najwyższy wieżowiec na świecie znajduje się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Zbudowany został przez Samsung Constructions, BESIX i Arabtec w 2009 roku. Budowa kosztowała 1,5 miliarda dolarów. Burdż Chalifa ma 163 piętra i windę, która jeździ z prędkością 64 km/h.

Shutterstock.com Podziel się

Shanghai Tower, 632 m

To drugi w kolejności najwyższy wieżowiec na świecie, a najwyższy w Chinach. Oddany do użytku w 2017 roku. Został skonstruowany w taki sposób, żeby zmniejszyć nacisk wywierany przez wiatr i umożliwić zbieranie deszczówki, by potem ją wykorzystać. Inwestorem oraz wykonawcą jest Shanghai Tower Construction & Development Co., Ltd. reprezentująca trzy firmy: Shanghai Chengtou Corp., Luijiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd., oraz Shanghai Construction Group. Wieżowiec zaprojektowało biuro architektoniczne Gensler. Koszt budowy wyniósł 2,4 mld dolarów!

1 World Trade Center, 541,3 m

Pierwszy z nowojorskich wieżowców powstały w miejscu World Trade Center. Oddany do użytku w 2014 roku. To najwyższy budynek w Stanach Zjednoczonych. Powstają jeszcze dwa, które będą stanowiły kompleks.

Taipei 101, 509,2 m

flickr.com Podziel się

Znajduje się w Tajpej na Tajwanie. Posiada 101 kondygnacji naziemnych i 5 podziemnych. Wyposażony jest w systemy zabezpieczeń, które oprą się trzęsieniom ziemi i huraganom, wcale nie takim rzadkim w tej części świata. Nazwa wieżowca nawiązuje do liczby pięter, jak i do położenia budynku w międzynarodowej dzielnicy Tajpej, która posiada kod pocztowy zawierający liczbę 101. Przed wybudowaniem Burdż Chalifa w Dubaju, Taipei 101 był najwyższym wieżowcem świata.

Shanghai World Financial Center (Shanghai WFC lub SWFC), 492,30 m

Został wybudowany w Szanghaju (Chiny) w dzielnicy Pudong. Oddano go do użytku w 2008 roku (choć kamień węgielny pod jego budowę położono w 1997 roku). Jego charakterystyczny otwór w kształcie trapezu ma 50 metrów szerokości. Na przedostatnim, setnym piętrze znajduje się taras widokowy dla turystów. Łączna powierzchnia budynku wynosi 377 300 metrów kwadratowych.

International Commerce Centre, 484 m

Wieżowiec powstał w Hongkongu, w Chinach. Jego budowa trwała prawie 8 lat i zakończyła się w 2010 roku. Budynek został zaprojektowany przez biuro architektoniczne Kohn Pedersen Fox. Na 118 piętrze znajduje się najwyżej położony basen na świecie.

Petronas Towers 1 oraz Petronas Towers 2, po 452 m

To dwie wieże w stolicy Malezji – Kuala Lumpur. To najwyższe bliźniacze wieże świata oraz najwyższe z budynków zbudowanych przed końcem XX wieku. Są połączone mostem o długości 58 m na poziomie 41 i 42 piętra.

Greenland Square Zifeng Tower, 450 m

Znany też jako Nanjing Greenland Financial w Nankinie, w Chińskiej Republice Ludowej. Jest drugim, po Shanghai World Financial Center, najwyższym budynkiem w Chinach. Otwarty w 2010 roku.

Willis Tower, 442,3 m

Materiały prasowe Podziel się

Wcześniej znany jako Sears Tower. Znajduje się w Chicago, w stanie Illinois. Ma 108 pięter. Został wybudowany w latach 1970-1973 dla korporacji handlowo-detalicznej Sears. W 2009 roku prawa do nazwy budynku wykupiła brytyjska firma Willis Group Holdings, Ltd. Nowa nazwa budynku spotkała się z dezaprobatą mieszkańców Chicago, którzy wolą nazywać go po staremu. Na 103 piętrze znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok na miasto i jezioro Michigan. W 2009 roku zainstalowano szklane klatki poza obrębem tarasu (Sky Deck), które pozwalają nam spojrzeć na panoramę miasta w zawieszeniu w przeźroczystym klocku. Do Chicago dostaniemy się bezpośrednio z Warszawy liniami lotniczymi LOT w ok. 10 godzin.

Poza jednym z najwyższych drapaczy chmur Chicago słynie również jako nieoficjalna stolica amerykańskiej Polonii. Dawny trójkąt polonijny między ulicami Division Street, Milwaukee Avenue i Ashland Avenue obecnie otoczony jest siecią sklepików, kawiarni i restauracji. Od południa graniczy natomiast ze znanym Chopin Theatre.

The Shard, 310 m

"Shard" po angielsku oznacza odłamek i tak też ten wieżowiec wygląda. Znany także jako Shard London Bridge, London Bridge Tower, Shard of Glass. W porównaniu z pozostałymi wieżowcami jest mniejszy, ale najwyższy w Londynie. Ma 72 piętra, na których znajdują się: biura, piętra przeznaczone na gastronomię, na hotel i na mieszkania.

flickr.com Podziel się

Podróż do Londynu to doskonała okazja do tego, by odwiedzić inne znane zabytki nad Tamizą. Płynąc z prądem, po prawej stronie można zobaczyć inną słynną londyńską wieżę – Tower. Nieco dalej, po tej samej stronie znajduje się stylizowana na XIX wieczną gospodę Dickens Inn. Płynąc pod prąd można natomiast dotrzeć do Teatru Globe, w którym odbywały się premierowe spektakle sztuk Szekspira.

W Nowym Jorku planowana jest budowa wieżowca o nazwie Big Bend – jeśli faktycznie zostanie zbudowany, to będzie najdłuższym budynkiem na świecie i pierwszym zakrzywionym, bo jego projektowany kształt to odwrócona litera "u". Ma stanąć przy południowym wejściu do Central Parku.