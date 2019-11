Narty w Alpach – dokąd warto pojechać? Zakochaj się w Południowym Tyrolu

Jakie warunki narciarskie można by uznać za idealne? Przepis na perfekcyjny aktywny wypoczynek nie jest skomplikowany – będziemy potrzebować śniegu, pięknego słońca, świetnej infrastruktury i malowniczych widoków. Istnieje jednak region, który do tego wszystkiego dodaje coś ekstra: przepyszne południowotyrolskie wina i jedzenie oraz unikatowy miks alpejskiego lifestyle’u z typowo włoskim dolce vita. Wybierz się na narty do Południowego Tyrolu i przekonaj się na własnej skórze, że to miejsce jedyne w swoim rodzaju.

Fot.: Ratschings Tourismus Gen./Manuel Kottersteger (Materiały prasowe)

Południowy Tyrol – jeśli narty we Włoszech, to tylko tam

Chociaż Włochy kojarzą się turystom przede wszystkim z ciepłym i długim latem, to ich najbardziej na północ wysunięty obszar – Południowy Tyrol – łączy wyjątkową włoską atmosferę z bajecznie bogatą infrastrukturą narciarską. Z typowo śródziemnomorskim krajobrazem winnic korespondują ośnieżone szczyty przepięknych Dolomitów, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Góry te słyną z nietypowych, fantazyjnych formacji skalnych, jakich nie zobaczymy nigdzie indziej.

Wybierając się na narty do Południowego Tyrolu, mamy zagwarantowane perfekcyjne warunki do szusowania, czyli połączenie śniegu i pełnego słońca, które świeci w tym regionie przez ok. 300 dni w roku. To oczywiście nie wszystko – tutejsze ośrodki narciarskie oferują niezwykle bogatą i nowoczesną infrastrukturę. Wszystko to okraszone jest włoskim dolce vita, dzięki czemu po aktywnym wypoczynku na nartach możemy oddać się błogiemu relaksowi – pyszne włoskie jedzenie i wyśmienite południowotyrolskie wina będziemy mieć pod ręką, a na najbardziej wymagających czekają świetne ośrodki SPA.

Jest to również niezwykle uniwersalny region. Na najtrudniejszych, najdłuższych trasach wyszaleją się nawet najwięksi i najbardziej ambitni zapaleńcy. Ci, którzy na nartach jeżdżą jedynie rekreacyjnie lub odpoczywają z całymi rodzinami, również nie będą się nudzić – oferta dla rodzin z dziećmi jest równie bogata, a łagodny klimat sprzyja zimowemu odpoczynkowi nawet z małymi dziećmi.

Fot.: TV Gossensass/Klaus Peterlin

Co oferuje Vipiteno-Racines/Sterzing Ratschings? Poznaj perełkę Południowego Tyrolu

Północnowłoski region Vipiteno-Racines oferuje unikatowe połączenie magicznej, alpejskiej atmosfery, widoku monumentalnych szczytów oraz klimatu włoskiego miasteczka. Do dyspozycji narciarzy oddaje zaś aż 61 km tras i nowoczesne kolejki linowe. W regionie Vipiteno-Racines znajdziemy aż trzy rewelacyjne ośrodki narciarskie. Co bardzo istotne, we wszystkich możemy posługiwać się jednym skipassem. W alpejskich chatach na ośnieżonych stokach spróbujemy różnorodnych lokalnych, górskich przysmaków, takich jak intensywne szare sery czy suszona, długo dojrzewająca szynka. A gdy zapragniemy czegoś więcej – w dolinie przytulnym wnętrzem będą nas kusić różnorodne lokale od typowych karczm po wykwintne restauracje nagrodzone gwiazdką Michelin. Vipiteno-Racines to również gwarancja śniegu przez całą zimę i pięknej, słonecznej pogody. Bogatą ofertę wieńczy wybór ponad 20 świetnych hoteli oraz eleganckich salonów spa z zakrytymi i odkrytymi basenami oraz saunami. A dla narciarzy marzących o byciu pierwszymi na stoku w Ladurns powstała specjalna oferta dla „rannych ptaszków” – transfer odbierający chętnych z ich miejsca zakwaterowania jeszcze przed wschodem słońca, dzięki czemu mają oni szansę powitać dzień na stoku i zafundować sobie niezapomniane przeżycie szusowania po nietkniętym jeszcze śniegu.

Sercem i perełką regionu jest Vipiteno/Sterzing, przepiękne alpejskie miasteczko, które oprócz szerokich możliwości szaleństw na pobliskich stokach przyciąga turystów swoim niepowtarzalnym urokiem. Wąskie uliczki, klimatyczne średniowieczne kamienice i liczne zachęcające restauracje oraz karczmy tworzą wyjątkowy, alpejski klimat. Dla miłośników historii i kultury kuszącą propozycją na spędzenie czasu może być odkrywanie kulturalnej strony miasteczka – gotyckich kościołów, muzeów i średniowiecznych zamków. Wszystko to nabiera dodatkowego wymiaru w otoczeniu monumentalnych alpejskich szczytów.

Inny wart odwiedzenia obszar to trzy doliny: Val Ridanna/Ridnauntal, Val Giovo/Jaufental i Val Racines/Ratschingstal, oferujące możliwość relaksu w otoczeniu dzikiej przyrody i spacerów po pięknych szlakach z widokiem na góry. Wyróżniki tego obszaru to bajeczna górska panorama oraz bardzo spokojny styl życia, bez hałasu czy pośpiechu.

Trzecim wartym uwagi rejonem Vipiteno-Racines jest Colle Isarco/Gossensass, miejscowość położona na wysokości ponad 1000 m n.p.m., charakteryzująca się bogatą historią – od tysiącleci jest ważnym miejscem postoju podróżników wędrujących po Alpach. Miasteczko jest niezwykle malownicze, przyjazne rodzinom i kusi świeżym powietrzem oraz przepięknymi krajobrazami.

Vipiteno-Racines w Południowym Tyrolu – idealny wybór na narty w Alpach

Rosskopf Monte Cavallo/Rosskopf nad Vipiteno to ośrodek dysponujący kolejką linową i 20 kilometrami tras, umiejscowiony na słonecznej górze. Jest wprost idealny do nauki jazdy na nartach (szczególnie dla najmłodszych – rodzice mogą wówczas raczyć się przysmakami w jednej z restauracji, kątem oka podglądając postępy swoich pociech). Znajdzie się tam jednak również kilka bardziej wymagających tras. Wyróżniki ośrodka to brak kolejek i tłumów na stokach, szybki i bezpośredni dostęp do miasta oraz rewelacyjna oferta gastronomiczna. Unikatową atrakcją jest też możliwość nocnego saneczkowania – wjeżdżamy na górę kolejką linową, tam możemy leniwie spacerować pomiędzy górskimi chatami, wypróbowując w nich doskonałe aperitify, a zwieńczeniem wieczoru jest zjazd na sankach 10-kilometrowym torem kończącym się w Vipiteno.

Racines-Giovo/Ratschings-Jaufen to ośrodek z jednymi z najlepiej przygotowanych stoków w Alpach, oferujący 8 najnowocześniejszych wyciągów (w tym kolejkę linową) i aż 25 km tras o różnych poziomach trudności. Na stokach jeżdżą zarówno wytrawni narciarze, jak i dzieci, które mogą bezpiecznie doskonalić swoją jazdę pod opieką szkółek narciarskich lub po prostu wyszaleć się w parku rozrywki. Nie brakuje tu również możliwości relaksu w hotelowych ośrodkach spa po całym dniu śnieżnych szaleństw.

Ladurns położone w dolinie Val di Fleres/Pflerschtal – to niewielki, kameralny, lecz niezwykle urokliwy ośrodek wyposażony w wyciągi i 16 km tras narciarskich o różnych poziomach trudności. Miejsce idealne dla wszystkich stroniących od tłumów, którzy kochają ciszę i spokój, a jednocześnie są miłośnikami jazdy na nartach. Ofertę dodatkowo wzbogaca pierwszorzędna szkółka narciarska oraz działający w jej ramach dziecięcy klub „Fichti” oferujący najmłodszym opiekę i wspaniałą śnieżną zabawę. To jednak ośrodek idealny również dla zaawansowanych narciarzy, którzy mogą doskonalić swoją jazdę, podążając śladami Patricka Staudachera, zdobywcy złotego medalu w Super-G na mistrzostwach świata w 2007 roku, który swoje pierwsze szusy na stoku odbywał właśnie w Ladurns (jeden z wymagających stoków został nawet nazwany jego imieniem). Wyróżnikiem tego ośrodka jest też wyjątkowa oferta degustacji wybornych win przy udziale słynnego sommeliera Erosa Teboniego.

Fot.: TV Ratschings/Manuel Kottersteger

Jak dotrzeć do Południowego Tyrolu?

Do Południowego Tyrolu najwygodniej dojechać samochodem, kierując się na trasę Brennerpass lub "drogę brennerską”. Podróż nie powinna zająć więcej niż ok. 10 godzin z Krakowa lub ok. 12 godzin z Warszawy.

Jeśli wolimy podróżować pociągiem, z Polski będziemy musieli jechać z przesiadką. Najpierw trzeba będzie znaleźć dogodne połączenie do Monachium lub Wiednia, a stamtąd mamy koleje na trasach Monachium-Innsbruck-Brennero/Brenner-Bolzano/Bozen (trasa około 4-godzinna) lub Wiedeń-Salzburg-Innsbruck-Brennero-Bolzano (trasa ok. 6,5-godzinna).