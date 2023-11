Narty w Austrii to zróżnicowane stoki, gościnność, tradycja i nieodległy dystans...

Do tego dochodzą setki pomysłów na przyciągnięcie klientów. A to plenerowe koncerty gwiazd rocka w Ischgl, a to inscenizacje marszu wojsk Hannibala przez lodowce nad Sölden. Magnesem mogą być głośne apres ski lub – dla zwolenników innego stylu – emocje curlingu. Nie bez znaczenia są w końcu rozmaite promocje: chociażby darmowe skipassy dla najmłodszych (gdzieniegdzie nawet do 10 roku życia!) i zniżki w wypożyczalniach.