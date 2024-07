Nastąpił przełom. Nasi sąsiedzi nie są już "ziemią obiecaną"

Na koniec 2023 r. w Niemczech mieszkało łącznie 434 035 obywateli Chorwacji. Choć liczba osób przyjeżdżających z Chorwacji do Niemiec stale spada od 2019 r., dopiero w tym roku nastąpiła pierwsza sytuacja od czasu wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej, kiedy mniej Chorwatów wyjechało do Niemiec, niż z tego kraju wróciło.