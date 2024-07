Polscy policjanci w Chorwacji. "Spektrum jest ogromne, od spraw tragicznych po błahe"

Polscy policjanci mają co robić

Często problemy w czasie wakacji wynikają z nieznajomości obcego języka. Oczywiście można się porozumieć z Chorwatem, ale czasem zdarzają się niespodzianki. - Przykładowo, kiedy policjant, kierujący ruchem w Chorwacji, mówi ravno ma na myśli prosto, a Polacy myślą, że mają skręcić w prawo i najczęściej tak robią. Pojawiają się też nieporozumienia w restauracjach, kiedy dochodzi do płacenia rachunków - zdradziła Pilipiuk. Polscy funkcjonariusze służą swoją znajomością języka i np. pomagają porozumieć się w szpitalach czy urzędach, kiedy rodacy mają kłopoty. Choć, co do zasady, nie leży to w kompetencjach policjantów, zdarzały się przypadki, kiedy nie odmawiali takim prośbom.