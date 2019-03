Nauczycielka w Stanach Zjednoczonych przeczytała polisę do końca. Wygrała 10 tys. dolarów

Nauczycielka przeczytała uważnie swoją turystyczną polisę ubezpieczeniową do końca. Wygrała 10 tys. dol. (ok. 39 tys. zł). "Wcześniej tę samą umowę widziało 65 osób i nikt tego nie zauważył" - wyznał przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej.

W szkole uczulają nas, żeby w każdym piśmie czytać wszystko, włącznie z tym, co jest napisane drobnym drukiem. Jako dorośli zakładamy, że to wszystko jest po prostu nieistotnym żargonem prawnym. Podpisujemy się, nie wiedząc, co dokładnie.