Naukowcy odkryli podwodny las. Liczy 60 tys. lat i skrywa wiele zagadek

Próbki drewna przekazano Laboratorium Morskiemu na wyspie Dauphin. Znaleziono, a następnie zidentyfikowano na nich nich ok. 300 organizmów. Część z nich posłuży do przyszłych analiz DNA. Natomiast niektóre wykorzystano do stworzenia płytek hodowlanych do pobierania próbek dla mikroorganizmów.