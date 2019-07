Nazistowskie mauzoleum w Wałbrzychu. Tajemniczy budynek owiany legendami

Wałbrzych to nie tylko słynny zamek Książ czy malowniczy rynek. W dzielnicy Nowe Miasto, na wzgórzu Niedźwiadki, znaleźć można tajemniczą budowlę. To wzniesione w 1936 roku nazistowskie mauzoleum.

Nazywają go Totenburg, świątynią Hitlera albo po prostu nazistowskim mauzoleum. Jest to jedyny tego typu obiekt w Europie, który przetrwał do naszych czasów. Oficjalnie powstał, by upamiętnić Ślązaków, którzy zginęli w I wojnie światowej, a także ofiary katastrof górniczych na Śląsku.