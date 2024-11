Nie dzieli Polaków na prawdziwych i nieprawdziwych. Uważa, że nasz kraj jest sexy

Pełniący obowiązki nowego dyrektora Muzeum Historii Polski - Marcin Napiórkowski - w rozmowie z tygodnikiem "Polityka" uznał, że Polska jest sexy. - Ludzie przyjeżdżają do Warszawy i mówią: "jak tu ładnie, takie piękno miasto". A przecież to było morze ruin, i to jeszcze za życia ludzi, których znamy - uznał w wywiadzie z Juliuszem Ćwieluchem.