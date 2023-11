Niebezpieczny incydent na brytyjskim lotnisku. Mogło dojść do zderzenia

O krok od tragedii

We wtorek 7 listopada br. o godzinie 9:35 Boeing 737-800 rozpoczął lot nr FR-1213 z Bydgoszczy do Birmingham. Niespełna półtorej godziny później maszyna znajdowała się już w końcowej fazie podejścia do pasa startowego nr 33 na brytyjskim lotnisku. W tym czasie na tej samej płycie kołowanie wykonywał już Airbus A321-200 linii lotniczej Air France, który przygotowywał się do lotu do Paryża.