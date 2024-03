Niebieskie smoki na plażach całego świata. "Nie dotykaj"

Jak postępować po ugryzieniu przez niebieskiego smoka?

Konsekwencją ugryzienia są wymioty i zawroty głowy. Może pojawić się podrażnienie, wysypka lub bolesne pęcherze. W najgorszym wypadku może nawet dojść do wstrząsu alergicznego, a nawet śmierci. Jeśli więc dojdzie do ugryzienia, to natychmiast należy wezwać karetkę lub udać się na pogotowie. Ważne, by w przypadku ugryzienia nie wchodzić do oceanu ani nie pocierać go piaskiem.