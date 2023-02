Alarm w rumuńskim mieście. Po ulicach biegał niedźwiedź

Apel do mieszkańców. "Nie próbuj robić sobie z nim zdjęć ani go karmić"

Z kolei we wtorek 14 lutego rano niedźwiedzia zarejestrowały też kamery przemysłowe oraz kierowcy poruszający się trasą z Sybina do miejscowości Selimbar, gdzie przez kilkanaście godzin miejscowi urzędnicy apelowali do mieszkańców o pozostanie w domach.