Pokazali zdjęcie z Bieszczad. "Myślę, że był ogromny"

Internauci komentują

Wpis Nadleśnictwa Baligród szybko zebrał sporo komentarzy, często odnoszących się do wielkości tropów. "Misio ma niezłą stopkę", "Ślady jak Yeti", "Aż wierzyć się nie chce, że to prawdziwy niedźwiedź zostawił ślady. Są takie idealne", "Myślę, że był ogromny", "Bieszczadzkie niedźwiedzie to straszne łazęgi. Zamiast spać w zimie, to łażą..." - piszą internauci pod zdjęciem.