Niesamowita atrakcja w Nowym Jorku. Turyści usiądą 250 m nad ziemią

Bilety wstępu dla osoby dorosłej do Top of the Rock kosztują od 40 do 55 dolarów (ok. 160-220 zł), zaś ulgowe od 34 do 49 dolarów (ok. 135-200 zł). Ceny uzależnione są od godziny i dnia tygodnia. Jednakże, aby móc na kilka minut usiąść na wiszącej belce trzeba uiścić dodatkową opłatę w wysokości 25 dolarów (ok. 100 zł).