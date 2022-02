Niesamowite, co zrobili Polacy w drodze na Mount Everest. "Nie jest to łatwe"

Dziennikarz zniósł psa z gór na plecach

- Doszło do dość niespodziewanej sytuacji. Pies, który się tak do nas przyzwyczaił, że szedł za nami, utknął na [wysokości, przyp. red.] 4,3 tys. [m. n. p. m., przyp. red.] W miejscu, w którym nie był w stanie iść do góry ani zejść, więc musiałem go wziąć na plecak - mówi Oswald Rodrigo Pereira zamieszczonym w sieci wideo.