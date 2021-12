Nietypowa "susza" w Chicago. Będzie rekord?

"Susza" w Chicago. Będzie rekord?

Do 20 grudnia w Chicago minęło 180 dni bez dającego się zmierzyć śniegu. Jeśli sytuacja utrzyma się do 31 grudnia najdłuższy okres bez opadów również zostanie pobity. Co ciekawe, poprzedni sezonowy rekord na lotnisku O'Hare w Chicago zarejestrowano ponad dziewięć lat temu - 20 grudnia 2012 roku.