Rzadki w Polsce gatunek uchwycony przez fotopułapkę. W tym regionie jest ich tylko 11 [WIDEO]

Ryś objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, wpisano go też do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Na terenie naszego kraju występują dwie populacje karpacka oraz bałtycka, inaczej nizinna. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, w zeszłym roku dzięki fotopułapkom w TPN doliczono się 11 rysi - wśród nich były dwie samice oraz pięcioro młodych kociąt. Szacuje się, że na terenie całego kraju żyje ok. 200 osobników.