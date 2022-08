Nieznane miejsce warte zobaczenia. Mieści się w Kazimierzu Dolnym.

Nieznana atrakcja turystyczna

Turyści przybywający do Kazimierz Dolnego tłumnie odwiedzają starówkę, która jest oczywiście sercem tego miasta. Znaczne część z nim idzie na Górę Trzech Krzyży, która znajduje się nieopodal, jeszcze inni decydują się na rejs łódką do rzece. Mało kto wie, że nie daleko znajduje się taki cud natury jak Wąwóz Korzeniowy. Mieści się on dokładnie ok. 2,3 km od centrum Kazimierza Dolnego.