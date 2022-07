Nadwiślańskie miasto nie narzeka na brak turystów. Przyjeżdżają tłumnie

Menedżer ds. sprzedaży Hotelu Kazimierzówka Piotr Siromski zapytany, o to jacy turyści korzystają z noclegów w hotelu, odpowiedział, że najczęściej tacy, którzy mają do dwóch godzin drogi do Kazimierza. Wielokrotnie są to goście z Warszawy Radomia, Kielc, Lublina i okolic.