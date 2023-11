Niezwykła atrakcja blisko polskiej granicy. Widoki obłędne

Bilety na czeską ścieżkę

Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 350 koron czeskich (ok. 68 zł), zaś dla dziecka do 14 lat 270 (ok. 50 zł). Czesi przygotowali jednak ciekawą promocję na trwający miesiąc. Wszystkie rodziny, które w listopadzie br. odwiedzą Szlak w Koronach Drzew w Karkonoszach, będą miały zagwarantowany darmowy bilet wstępu dla dzieci do 14 lat.