Ścieżki w koronach drzew. Gdzie są i jakie atrakcje oferują?

Szukając ciekawego pomysłu na spędzenie rodzinnego weekendu, warto skorzystać z atrakcji oferowanych na trasach widokowych wśród drzew. Część z nich jest dostosowana nie tylko do turystów z dobrą kondycją, ale też do małych dzieci czy osób niepełnosprawnych. Przed wyprawą warto się nieco przygotować i zaopatrzyć, np. w kurtki przeciwwiatrowe i w wygodne obuwie.

Ścieżki w koronach drzew w Polsce

To najbardziej znana ścieżka w koronach drzew w Polsce, która została udostępniona w 2019 r. Jest ona położona wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim, gdzie można z bliska podziwiać m.in.: jodły, świerki i buki. Jej łączna długość wynosi 1030 m, czyli ponad dwukrotnie więcej niż ma molo w Sopocie. Podczas spaceru można zapoznać się tu z 15 tablicami informacyjnymi opisującymi walory przyrodnicze i kulturowe Krynicy-Zdroju i okolic, a także posłuchać o historii Łemków.

Ścieżka jest połączona z wieżą widokową, która ma 49,5 m wysokości. Jest ona dostępna również dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziecięcymi wózkami. Można tu wejść pieszo lub wjechać kolejką krzesełkową. Ceny biletów zaczynają się od 42 zł. Dodatkowo warto skorzystać z 60-metrowej zjeżdżalni, która przypadnie do gustu szczególnie dzieciom.

Ścieżki w koronach drzew blisko Polski

Znajduje się ona około 35 km od Lubawki i około 43 km od Karpacza. Dojazd tu nie zajmuje więc dużo czasu. Trasa wiodąca przez lasy Karkonoskiego Parku Narodowego ma ponad 1500 m i jest połączona z wieżą mającą 45 metrów wysokości. Można tu również skorzystać z kącika adrenaliny, przystanków edukacyjnych, zjeżdżalni oraz podziemnej ekspozycji o życiu lasu. Ceny biletów wynoszą 190-280 Kč (około 33-49 zł). Ścieżka jest dostosowana do wózków dziecięcych i inwalidzkich.

Znajduje się ona na granicy Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Oferuje zatem piękne, górskie widoki. Od Zakopanego dzieli ją ok. 40 km. Całkowita długość ścieżki zakończonej 32-metrową wieżą widokową to 1234 m. Można tu również skorzystać ze zjeżdżalni, placu zabaw, zakątków adrenalinowych, przystanków edukacyjnych oraz z teleskopu. Ceny biletów wynoszą 7,5-10 euro (około 34-45 zł). Ścieżka jest dostosowana do wózków dziecięcych i inwalidzkich.