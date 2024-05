Niezwykła kraina w Polsce. "Od 13 lat jestem co roku"

Klaudiusz Michalec, prowadzący program "W Polskę na weekend", przygotował ranking nieoczywistych miejsc, które warto odwiedzić w czasie majówki. Liderem zestawienia została ziemia kłodzka. - O różnych porach roku byłem w tym miejscu i zawsze Kotlina Kłodzka jest nieziemska. Jest tam wszystko. Każdy znajdzie coś dla siebie - zachwalał w programie "Newsroom WP". Zwiedzanie tego miejsca polecił rozpocząć od Kłodzka, czyli nieformalnej stolicy regionu. Wśród atrakcji obowiązkowych do zobaczenia wymienił m.in. kamienice z XVII i XVIII w., Góry Stołowe oraz most św. Jana, który przypomina most Karola z Pragi, ale jest od niego starszy. Na liście pojawiła się też kopalnia złota. - Skoro mamy złoto, to jest też srebro, czyli Srebrna Góra - miasteczko z włoskim klimatem. Ja miałem wrażenie, że to trochę nasza Toskania - dodał dziennikarz.