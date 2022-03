Niezwykłe odkrycie w Hiszpanii. "Ten rejon nie przestaje nas zadziwiać"

Dokładna lokalizacja mozaiki nie zostanie podana, ponieważ lokalne władze obawiają się napływu ciekawskich turystów. Informują jednak, że została ona odkryta w efekcie wstrząsów sejsmicznych, do których doszło na początku 2022 r. Doprowadziły one do odsłonięcia "niewielkiej" części rzymskiego dzieła.