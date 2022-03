Polka w Chile. "Nie wybrałam sama tego kierunku"

Moja sytuacja była też trochę inna, bo nie przyjechałam do dużego miasta. Wylądowałam najpierw w małym miasteczku, gdzie żyje ok. 5 tys. mieszkańców. Można tam spędzić miesiące i nie zobaczyć żywej duszy na ulicy. Dla osoby lubiącej dużo spacerować nie jest to łatwe. Mieszkańcy byli zdziwieni, kiedy biegałam szykując się do maratonu. Nie mogli pojąć, dlaczego robię to w takim zimnie. Zdarzało się, że jechali za mną autem i wpatrzeni w szybę nie mogli uwierzyć, co robię.