Koszmar na Giewoncie. "Myślałam, że to akt terrorystyczny"

– Błysk i uderzenie nastąpiły jednocześnie. Uderzenie było tak potężne, że wszyscy się przewrócili – mówi pani Aneta. – W uszach gwizdało, a w oczach rozlewała się przerażająca biel. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że to piorun. Myślałam, że to bomba, akt terrorystyczny – takie było moje pierwsze skojarzenie, zwłaszcza że natychmiast pojawił się smród spalonych ciał i ubrań. Wokół zapadła totalna cisza. W głowie miałam tylko ten gwizd. Dopiero po chwili zdołałam się obrócić i rozejrzeć. Zobaczyłam, że ludzie bardzo powoli zaczynają się podnosić. Wyglądało to zupełnie nierealnie, jakby w zwolnionym tempie, w stop-klatce. Trochę jak w filmach wojennych, gdy po wybuchu bomby żołnierze są ogłuszeni i oszołomieni gwizdem. Byłam pewna, że wszyscy go słyszymy, że rozwala nam czaszki. Jednocześnie wokół panowała cisza. Świat zdawał się być gdzieś poza nami. Dopiero po chwili zaczęłam rozpoznawać dźwięki, ale wszystko docierało do mnie jakby zza dźwiękoszczelnego ekranu. W głowie ciągle gwizdało. Gdy wróciła pełna orientacja, zobaczyliśmy, że ludzie płaczą, zaczynają biegać, nawoływać się, wyciągają kogoś, kto spadł ze szlaku. Wtedy dopiero zrozumiałam, że to piorun, dlatego zaczęłam krzyczeć do męża: "Puść ten łańcuch! Uciekaj!".