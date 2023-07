Niezwykłe zjawisko na wydmach. Słychać je z odległości kilku kilometrów

Gdzie można je usłyszeć?

Naukowcy bardzo dokładnie przeanalizowali temat i ustalili, że poszczególne wydmy wydają charakterystyczne tylko dla siebie dźwięki. I tak w Sand Mountain w Nevadzie wydmy nucą dźwięki od niskiego B do C (60–70 Hz), dwie oktawy poniżej środkowego C fortepianu.