Noc Muzeów 2018. Polacy znów ustawią się w kolejkach, aby zwiedzać za darmo

W weekend 19-20 maja po raz kolejny będziemy mieć okazję odwiedzić setki muzeów czy placówek kultury - za darmo lub za symboliczną opłatą. Nic więc dziwnego, że spodziewane są prawdziwe tłumy. Sprawdziliśmy, co przygotowano w największych miastach.

Jest jeden dzień w roku, a właściwie noc, kiedy wiele muzeów, ale nie tylko - także zamków, galerii oraz innych obiektów, które zdecydują się na udział w akcji - nie może narzekać na małą liczbę odwiedzających. Organizowane w Polsce od ponad dekady wydarzenie przyciąga prawdziwe tłumy – chętni na odwiedzenie placówek potrafią ustawiać się w długich kolejkach, by do 1:00 w nocy zdążyć wejść do środka za darmo. Warto przypomnieć, że jednodniowa inicjatywa jest częścią większego programu – Europejskiej Nocy Muzeów, w które bierze udział ok. 150 miast w całej Europie.