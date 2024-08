Nocny burmistrz wprowadza zmiany w polskim mieście

Zmiany w Krakowie

Według zapowiedzi Jacka Jordana szalety na Plantach czynne będą do północy, a w Sukiennicach do godz. 2.00 w nocy. Obecnie trzy toalety na Plantach zależnie od pory roku zamykane są o godz. 20.00, 21.00 i 18.00. Z szaletu w Sukiennicach można korzystać do północy. Toalety otwierane są o godz. 8.00 lub o 9.00. Póki co nie wiadomo, od kiedy zaczną obowiązywać nowe godziny.