Do polskiego miasta przyjadą tłumy. Powód jest jeden

Tym razem, dla odmiany, ceny zaskakują pozytywnie. Fani Timberlaka powinni więc być zadowoleni. - Same ceny noclegów są dość przystępne, podobne do pozostałych weekendów w Krakowie. Najtańsza i w dalszym ciągu dostępna opcja zakwaterowania to 120 zł za jednodniowy pobyt dwóch osób w kwaterach pracowniczych. Za nocleg w kwaterach i pokojach zapłacimy średnio 200 zł za pobyt dwóch osób za dobę. Nieco droższy jest pobyt w apartamentach i hotelach. W tym przypadku ceny rozpoczynają się od ok. 300 zł i kończą na ok. 600 zł za pobyt dwóch osób za dobę - wymienia Karol Wiak.