Nowa atrakcja w polskim mieście. Inwestycja pochłonie prawie 4 mln zł

Niezwykle istotne jest, by prace zakończyły się do końca kwietnia, bo za pasem będzie wówczas nie tylko majówka. W ostatni weekend maja stolica Warmii i Mazur będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w triathlonie, które pierwszy raz odbędą się w Polsce. Wydarzenie to przyciągnie do miasta mnóstwo gości nie tylko z Polski, ale i zagranicy.