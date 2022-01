Niedoceniane miasto w Polsce. Kopernik był tu bohaterem

Olsztyn to największe pod względem powierzchni i liczby mieszkańców miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Żyje w nim ponad 170 tys. osób. Dzieli go ok. 170 km od Gdańska i ok. 220 km od Warszawy. Ze względu na rozwiniętą sieć komunikacyjną dojazd tu nie stanowi problemu. A przyjechać do Olsztyna naprawdę warto! Nie brak w nim ciekawych miejsc o znaczeniu przyrodniczym lub historycznym.