Nowa atrakcja w zachodniopomorskim. "Dobra robota"

- Wieża jest bardzo bezpieczna i stabilna. Ma kształt łodzi, to nawiązuje do naszej kilkusetletniej tradycji. Wchodzi się na nią bardzo wygodnie, ze względu na to, że jest bardzo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pochylnie są pod odpowiednim kontem. Pokonanie tych 500 m to naprawdę bardzo przyjemny spacer - przyznała burmistrz Wolina w Radiu Szczecin.