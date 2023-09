Nowa winieta na trasie do Chorwacji. Będzie obowiązywać od przyszłego roku

10-dniowa winieta austriacka to obecnie koszt 9,90 euro, czyli ok. 45 zł. Nie jest to wygórowana kwota w porównaniu do innych krajów europejskich - przykładowo 10-dniowa winieta w Czechach kosztuje 310 koron (ok. 58 zł), a 7-dniowa w Słowenii 16 euro (74 zł).