Najbardziej zaskakujący kraj w Europie. "Tego się nie spodziewałam"

Dzieci do 6. roku życia nie płacą

Świetne w Austrii jest także to, że większość atrakcji dla dzieci do 6. roku życia jest za darmo. Dotyczy to zarówno kolejek górskich, jak i wstępów do aquaparków czy na baseny. Place zabaw i parki przy kolejkach linowych są w ogóle bezpłatne. Za przejście szlakami dla dzieci też nic nie płacimy - w Stubaiu musieliśmy jedynie wyłożyć 4 euro za wspomniany krążek, ale była to kaucja zwrotna.