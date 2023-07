Nowe limity bagażowe na jednym z europejskich lotnisk

Duże obawy budzi również kwestia ruchu transferowego, na którym bazuje Schiphol. W przypadku podróży do odległych miejsc w USA, Azji czy Ameryce Południowej, pasażerowie będą zmuszeni ograniczyć bagaż rejestrowany do znacznie mniejszej wagi. To może zniechęcić podróżnych do korzystania z tego lotniska.