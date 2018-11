Nowe obiekty, które są dumą polskich miast

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu

Sala koncertowa na toruńskich Jordankach to jedna z największych kulturalnych inwestycji zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach. Gmach, który został zaprojektowany przez Hiszpana Fernando Menisa, od samego początku budził duże zainteresowanie ze względu na ciekawą formę, która odwołuje się do ceglanej historii Torunia. Jaką funkcję pełni nowe centrum? Odbywają się tu koncerty, spektakle teatralne i wystawy - zarówno do dorosłych, jak i dla dzieci.