Nowe oblicze schodów do słynnych jaskiń Batu. Kolory aż biją po oczach

Malezyjskie schody prowadzące do jaskiń Batu zostały przemalowane. Teraz wyglądają jak festiwalowa dekoracja. Instagramowicze są zachwyceni, bo zdjęcia wyglądają fenomenalnie. A tak naprawdę - to hit czy kit?

272 stopnie wiodą do jaskiń Gua Batu (ang. Batu Caves), położonych o 13 km na północ od centrum Kuala Lumpur . Jaskinie stanowią ważne centrum pielgrzymek hinduistów. Co roku schody pokonują setki tysięcy ludzi. Jaskinie są niezwykle ważne szczególnie podczas święta Thaipusam. Wcześniej schody prowadzące do jaskiń były szare i zabrudzone, ale dzięki temu miały swój niepowtarzalny urok. Wygląd sprzyjał wyciszeniu i refleksji pielgrzymów.

Nie można zaprzeczyć, że schody wyglądają oryginalnie i z cała pewnością pasują do kolorowych wnętrz hinduskich świątyń, ale czy sprzyjają miejscu z wiekową tradycją? Malezyjskie media zachwycają się nowym stylem schodów, a co na to turyści? Instagram zalała fala ultrakolorowych zdjęć z wyprawy do jaskiń Batu Caves. Nie można zaprzeczyć, że efekt jest imponujący. Tylko czy nie zaburzy to refleksyjnego charakteru pielgrzymek?