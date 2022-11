Nowe połączenia tanich linii na wiosnę. Na liście same hity

Nowe połączenia do Włoch i Bułgarii ruszą także z Poznania. Wiosną i latem polecimy do Bari i Burgas. W systemie rezerwacyjnym widać też nową trasę do Puli na chorwackiej Istrii. Z Krakowa ruszą loty do Perugii we Włoszech, Memmingen w Niemczech i Lourdes we Francji, a z Katowic do Puli w Chorwacji i Warny w Bułgarii.