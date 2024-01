Nowy dworzec w polskim mieście. "Historyczny dzień"

Otwarcie nowoczesnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie odbyło się w piątek 12 stycznia br. "Dziś historyczny dzień dla Lublina" - napisał na platformie X Krzysztof Żuk, prezydent miasta. - Dworzec Metropolitalny to nie tylko miejsce przesiadkowe. To symbol postępu, nowoczesności i troski o środowisko - mówił w czasie oficjalnej ceremonii otwarcia Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. - To nie jest dworzec na miarę 2024 r., to jest dworzec na miarę 2050 r. - dodał.