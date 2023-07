Zagraniczne media zachwycone polskim miastem. "Fascynujące miejsce"

Lublin, bo o nim mowa, wciąż nie należy do najpopularniejszych polskich miast, ale omijanie go jest dużym błędem. W istocie stolica województwa lubelskiego ma wiele do zaoferowania. - Wspaniałe zabytki, klimatyczne Stare Miasto, świetnie rozwinięta baza gastronomiczna, bogata oferta kulturalno-rozrywkowa i wiele miejsc do spacerów. Stolica Lubelszczyzny spełnia absolutnie wszystkie wymagania, by stać się jednym z liderów, jeśli chodzi o city break w Polsce - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Karol Wiak, ekspert z portalu Nocowanie.pl.