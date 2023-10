Liczba turystów zagranicznych w Polsce wzrosła aż o 30 proc. Te miasta przyciągają jak magnes

Lublin zyskuje na popularności

Choć nie podał liczb, to zdradził, że Lublin jest obok Krakowa drugim miastem, które zanotowało największe wzrosty liczby turystów w tym sezonie. Już ubiegły rok był dla stolicy województwa lubelskiego rekordowy. - To pokazuje, że ten region ma naprawdę duży potencjał rozwoju turystyki, powrotu do poziomu przedpandemicznego, ale także budowania nowych atrakcji turystycznych, zwłaszcza opartych na turystyce aktywnej, która stała się obecnie tak popularna – ocenił Gut-Mostowy.