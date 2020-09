Nowy Jork. Słynny zegar odlicza czas do katastrofy klimatycznej

Znajdujący się w centrum Manhattanu Metronome, jak dotąd informował przechodniów o tym, która jest godzina. Teraz ma być ostrzeżeniem przed nadciągającą katastrofą klimatyczną. Odliczanie zatrzyma się, gdy temperatura na Ziemi podniesie o 1,5 st. C. Zostało nam nieco ponad 7 lat...

Metronome to cyfrowy zegar, który przy Union Square w Nowym Jorku znajduje się od 1999 r. Ma 19 m szerokości i jest jedną z najpopularniejszych atrakcji miasta. Słynie z tego, że pokazywał godzinę z dokładnością co do ułamków sekund.

Od kilku dni słynny zegar pełni inną, ważną dla nas, jako cywilizacji, funkcję. Przeprogramowano go tak, by odliczał czas do zbliżającej się katastrofy klimatycznej. W sobotę, 19 września, o godz. 3:20 Nowojorczycy zamiast godziny zobaczyli na zegarze informację "The Earth has a deadline" (przyp. red. Ziemia ma swój termin).

Do katastrofy klimatycznej zostało nieco ponad 7 lat

Tuż po złowrogiej przepowiedni na zegarze pojawił się ciąg liczb: 7:103:15:40:07. Od tamtej chwili Metronome odlicza czas, który pozostał nam do momentu, kiedy temperatura na Ziemi podniesie się o 1,5 st. C. Naukowcy przewidują, że pozostało nam nieco ponad 7 lat.

Za przygotowanie instalacji odpowiedzialni są artyści Gan Golan oraz Andrew Boyda, którzy we współpracy z badaczami z Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change chcieli skłonić społeczeństwo do podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania skutkom katastrofy klimatycznej.

- To nasz sposób na wykrzyczenie tej liczby - mówił Golan przed rozpoczęciem odliczania. - Świat dosłownie na nas liczy. To prawdopodobnie najważniejsza liczba na świecie. Za pośrednictwem pomników społeczeństwo często pokazuje, co jest ważne, co jest w centrum uwagi - tłumaczył.

Klimatyczny Zegar ma działać przy Union Square do 27 września, czyli do końca Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku. Czas do katastrofy klimatycznej można również sprawdzić na stronie climateclock.world.

Źródło: rp.pl

