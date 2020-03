WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne nocowanie.pl Porady + 3 zwierzętaurlopodpowiedzialność 19-02-2020 (18:54) O tym każdy turysta powinien pamiętać. 6 zasad odpowiedzialnego podróżowania W codziennym życiu staramy się dokonywać świadomych i przemyślanych wyborów. Zwracamy uwagę na to, skąd pochodzą ubrania czy jedzenie. Te same zasady warto zastosować podczas planowania urlopu – podróżując odpowiedzialnie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Śmieceniu na szlakach, w parkach czy zwiedzanych miejscach mówimy stanowcze nie (iStock.com) Odpowiedzialne podróżowanie to trend, który wpisuje się w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, a w większej perspektywie – całej planety. Wystarczy wprowadzić w życie kilka prostych zasad, by realnie wpływać na świat wokół nas i czynić go lepszym. Zachęcamy do turystyki, ale też podejmowania przemyślanych decyzji. Bo każdy wybór ma znaczenie! Niżej przedstawiamy kilka przejrzystych rad, które pomogą podróżować odpowiedzialnie. Wprowadzenie ich w życie wcale nie jest trudne. Szanuj miejsce, które odwiedzasz Podczas wakacji turyści często zachowują się inaczej niż na co dzień – pojawia się roszczeniowa postawa, a co najgorsze, znikają elementarne zasady dobrego wychowania. Pamiętaj, że urlop od obowiązków nie jest urlopem od bycia kulturalnym człowiekiem, dlatego przypominamy, by:

• dbać o przyrodę miejsca, które się odwiedza. Śmieceniu na szlakach, w parkach czy zwiedzanych miejscach mówimy stanowcze nie! Zamiast tego, podnieś papier, który masz pod nogami i odnieś go do odpowiedniego pojemnika. Szanuj nowe otoczenie i nie ulegaj pokusie, by w jakikolwiek sposób je oznaczać. Pamiętasz zdjęcia dokumentujące akty wandalizmu w górach – podpisy na głazach czy podeptane rośliny? Nie idź tą drogą.

• szanować zasoby kultury materialnej. Podczas urlopu właściwie wszyscy chcą zobaczyć największe atrakcje i zabytki okolicy. Musisz jednak pamiętać, że nie jesteś tam jednym turystą – po tobie przyjdą inni. Przestrzegaj ustalonych zasad, dotyczących zakaz wstępu czy wspinania się na zabytkowe mury, nie podpisuj się na nich, ani nie zostawiaj żadnych rysunków. iStock.com Podziel się Podczas wakacji zachowuj się po prostu tak, jak chciałbyś, by postępował ktoś, kto odwiedza twoje miejsce zamieszkania. Nie korzystaj z atrakcji opartych na cierpieniu zwierząt Na pewno uważasz, że jesteś wrażliwy na krzywdę zwierząt – ale pomyśl, czy reagujesz na nią podczas swoich podróży? Przejażdżka na słoniu czy zdjęcie z małpką lub kolorową papugą to duża pokusa podczas egzotycznych wakacji, zwłaszcza że świetnie wygląda w mediach społecznościowych. Pamiętaj, że zwykle te zwierzęta są trzymane w fatalnych warunkach, brutalnie tresowane i wyzyskiwane. Nie skończy się to dopóty, dopóki turyści nie uświadomią sobie tego i będą chętni do korzystania z tak nieetycznych atrakcji. iStock.com Podziel się Nie trzeba zresztą wyjeżdżać za granicę, by móc na własne oczy zobaczyć, jak wykorzystywane są zwierzęta. Przypomnij sobie drogę nad Morskie Oko i wozy pełne młodych, zdrowych ludzi, którzy mogliby ją pokonać na własnych nogach! Zamiast tego pozwalają na nadmierne eksploatowanie koni pociągowych – znane są przecież przypadki, gdy umęczone zwierzę padło z wycieńczenia. Cierpienie koni w Zakopanem i innych polskich miastach, gdzie atrakcję stanowi przejażdżka dorożką, obciąża sumienie korzystających z nich turystów. Dokonuj świadomych wyborów – nie męcz zwierząt. iStock.com Podziel się Planuj czas – mniej, znaczy lepiej Jeśli podczas wakacji przygotowujesz listę miejsc i atrakcji do zobaczenia, postaraj się, by nie była zbyt długa. W ten sposób twój urlop zamieni się w nerwową gonitwę i "odhaczanie" kolejnych punktów. Odpowiedzialne podróżowanie polega również na przemyślanym planowaniu wolnego czasu i jak najlepszych poznaniu miejsca, które się odwiedza. Znajdź chwilę nie tylko na zwiedzanie, zainteresuj się lokalną kulturą i przyrodą, rozmawiaj z ludźmi. Nie musisz obejrzeć wszystkiego, przecież zawsze możesz powrócić tam, gdzie czujesz się najlepiej. iStock.com Podziel się Odwiedzaj targi, bierz udział w organizowanych na miejscu wydarzeniach. Mieszkańcy Polski są dumni ze swoich regionalnych tradycji i chcą je pokazać osobom odwiedzającym ich okolicę. Nie lekceważ tego, a na pewno wiele zyskasz – staniesz się miłym gościem, a nie turystą, o którym się zapomina zaraz po jego wyjeździe. Rezerwuj ekologiczne noclegi W trend mądrego podróżowania wpisuje się również rozważne dobieranie noclegów. Przede wszystkim powinny to być obiekty, które są ekologiczne, prowadzone przez mieszkańców danej miejscowości. Zamiast rezerwować pokoje w sieciowych hotelach, poszukaj noclegu u gospodarza. Tym bardziej, że małe obiekty noclegowe także stosują ekologiczne i przyjazne środowisku rozwiązania, na przykład ograniczające zużycie wody czy produkcję śmieci. Goście takich miejsc, szczególnie zlokalizowanych na wsiach, mogą korzystać z wyżywienia, na które składają się produkty z lokalnych upraw. iStock.com Podziel się Znalezienie ekologicznego noclegu nie jest trudne – ułatwia to portal Nocowanie.pl, wprowadzając oznaczenie w postaci "zielonego listka". Otrzymują je obiekty, które wprowadzają miedzy innymi takie rozwiązania jak: energooszczędne oświetlenie i urządzenia, alternatywne źródła energii, systemy i rozwiązania ograniczające zużycie wody, dozowniki do naturalnych mydeł i szamponów, produkty ekologiczne/naturalne w menu, czy ograniczenie niebiodegradowalnych artykułów jednorazowego użytku. – mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl. Korzystaj z transportu publicznego Czy wiesz, że sposób w jaki podróżujesz również ma wpływ na planetę? Jeśli to możliwe, pomyśl o zmianie środka lokomocji na transport publiczny i na urlop pojedź pociągiem. Innym rozwiązaniem są wspólne przejazdy – zamiast podróżować niemal pustym samochodem, zaproś turystów, którzy planują wyjazd w to samo miejsce co ty. Chętnych znajdziesz na Facebooku w grupach podróżniczych lub za pomocą aplikacji. iStock.com Podziel się Podobną zasadę zastosuj już na wakacjach. Zostaw auto na parkingu, a ty przesiądź się do miejskiej komunikacji lub do busów kursujących pomiędzy znanymi turystycznymi miejscowościami. Korzystaj też z rowerów, a na krótszych dystansach przemieszczaj się pieszo. Na pewno oszczędzisz nie tylko środowisko, ale i swój czas i nerwy, gdyż w szczycie sezonu kurorty są zwykle zakorkowane. Przypomnij sobie Zakopane i próbę poruszania się po tym mieście własnym samochodem. Wspieraj lokalne firmy Tylko od ciebie zależy, gdzie jesz, robisz zakupy i śpisz – jeśli korzystasz z ofert mieszkańców, pozwalasz się im utrzymać i wspierasz rozwój lokalnego biznesu. Dlatego jeśli szukasz noclegu, wybieraj obiekty prowadzone przez miejscowych, a zamiast wyprawy do dyskontu, odwiedzaj małe sklepiki, mieszczące się za rogiem. Nie będziesz też musiał planować dłuższego wyjazdu i korzystać z samochodu. Podobną zasadą kieruj się, kiedy kupujesz pamiątki. Zwracaj uwagę na rękodzieło, nie na masową, chińską produkcję, dzięki temu będziesz cieszyć się unikatowymi rzeczami, za które ktoś otrzyma godną zapłatę. Najlepiej odwiedzać lokalne targi lub polecane miejsca, często wyrobem rękodzieła i lokalnych produktów zajmują się gospodarze kwatery. Warto więc rozmawiać z miejscowymi i korzystać z ich rekomendacji. Autor: Katarzyna Stępień Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz też: Łoś zaatakował. 