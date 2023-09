O tym muszą wiedzieć wszyscy, jadący w Tatry. "Grożą za to srogie mandaty"

Turyści, jadąc w okolice Zakopanego i wchodząc na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, muszą pamiętać o pewnych zasadach. - Przypomnijmy o tym jeszcze raz, że nie wolno absolutnie na dziko nocować w lesie na terenie TPN, ponieważ grożą za to srogie mandaty nawet do tysiąca zł - mówiła w programie "Newsroom WP" Monika Sikorska. Dziennikarka WP Turystyka wspomniała także o zasadach bezpieczeństwa. - Należy zabrać odpowiednią ilość wody, trzeba mieć koniecznie coś ciepłego do ubrania i odpowiednie buty - przypomniała.

