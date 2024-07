Oblężenie Tatr. Gigantyczne tłumy na popularnym szczycie

W Tatrach sezon w pełni. Tłumy szturmują popularne szlaki, a do kas TPN ustawiają się kolejki. Do jednych z najbardziej obleganych miejsc należy Giewont, gdzie w słoneczne dni tworzą się korki. Żeby wejść na popularny szczyt, trzeba pokonać fragment z łańcuchami, który jest jednokierunkowy. Wielu turystów nie radzi sobie na śliskich kamieniach i spowalnia resztę. Gdy już pokonamy ten odcinek, na szczycie zobaczymy gigantyczne tłumy. Trudno dotrzeć do krzyża, gdzie każdy chce zrobić zdjęcie, a do zejścia tworzy się kolejka. Czas przejścia od wylotu Doliny Strążyskiej lub z Kuźnic to ok. 3 godzin, ale planując wycieczkę warto doliczyć dodatkową godzinę na pobyt w okolicach szczytu.

