"Obrzydliwe" miejsce w klasie biznesowej. Pasażer pozywa linie Emirates

Wygrana sprawa Marka Morgana

To nie pierwsza taka sprawa, z którą zmagały się linie Emirates. W marcu Mark Morgan, 57-letni, chirurg z Nowej Zelandii wygrał z liniami sprawę o odszkodowanie w sprawie fałszywego przedstawienia oferty przez linie Emirates. On i jego żona lecieli klasą biznesową z Auckland do Londynu, licząc na minibar, łóżko i zaktualizowany systemem rozrywki, jednak z żadnej z tych rzeczy nie mogli skorzystać. Pasażer wygrał sprawę przed Trybunałem ds. Sporów, i uzyskał odszkodowanie w wysokości 12 500 dolarów.