Od podróży wymagasz więcej niż inni? Koneser w podróży!

Urlop często decydujemy się spędzić w podróży. Wycieczka w miejsce, gdzie panuje piękna, słoneczna pogoda, to gwarancja udanego wypoczynku. Ale chęć relaksu na tropikalnej plaży, to nie jedyna motywacja jaka stoi za rezerwacją egzotycznego wyjazdu. Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. Zagraniczny wyjazd to też świetna okazja do zanurzenia się w obcej kulturze, poznania jej tradycji i zwyczajów oraz zgłębienie historii nawet najdalszych zakątków świata w miejscach, gdzie tworzyła się tworzyła.

Algieria to prawdziwy skarb Północnej Afryki. To właśnie tu można zobaczyć jedne z najlepiej zachowanych ruin z czasów rzymskich. Do najważniejszych stanowisk archeologicznych na mapie kraju należą Dżamila, Timgad i Tipasa. Bezcenne zabytki jakie można dziś oglądać w tych miejscach przetrwały prawie 2000 lat i są dla zwiedzających wspaniałą lekcją starożytnej historii. Algieria to jednak nie tylko historia, ale też współczesność. Miasta takie jak Algier, Oran i Tlemcen należą do najpiękniejszych w Basenie Morza Śródziemnego. Warto wspomnieć też o wspaniałym krajobrazie, szczególnie na południu kraju, gdzie można podziwiać w pełnej okazałości piękno Sahary i cuda natury takie jak czerwone wydmy Tin Merzouga.

Obawiasz się, że programy wyjazdów organizowanych przez biura podróży są zbyt sztampowe? Biuro podróży LogosTour dba o to, aby każda wycieczka była niezapomnianym przeżyciem i oferuje swoim klientom egzotyczne podróże pełne wspaniałych atrakcji. Z myślą o najbardziej wymagających podróżnikach, którzy pragną poznać odwiedzane przez siebie miejsca od A do Z powstała oferta „Podróży dla Koneserów”. Oprócz najważniejszych zabytków, w programach wyjazdów, które zostały w niej zawarte, znajdują się też miejsca spoza utartego szlaku, spotkania z lokalnymi mieszkańcami, trudno dostępne zakątki i wiele niezwykłych atrakcji. Czego można spodziewać się podczas takiej podróży? Oto dwie propozycje wycieczek, które w 2020 zadowolą każdego konesera egzotycznych wojaży:

Wyprawa na południe Algierii musiała znaleźć się w programie wycieczki organizowanej przez LogosTour. To właśnie tam można bowiem spotkać się z fascynującą kulturą Tuaregów. Tuaregowie to jedna z grup Berberów. Członkowie tego ludu prowadzą przeważnie koczowniczy tryb życia. Poza Algierią można ich spotkać również w Libii, Nigrze, Mali i Burkina Faso. Często nazywani są „błękitnym ludem”, a to za sprawą niebieskiego barwnika, którego używają do wyrobu tradycyjnych tkanin. Choć w wielu kulturach muzułmańskich kobiety zakrywają twarz, w przypadku Tuaregów to mężczyźni mają ten obowiązek. Kobiety mają bardzo silną pozycję w tuareskich społecznościach. Do nich należy ważna rola przekazywania tradycji kolejnym pokoleniom, w tym muzyki i pieśni, których tematem często są "imazeghen” - „wolni ludzie”. Aby uczestnicy wycieczki LogosTour mogli zaznajomić się ze zwyczajami i tradycjami Tuaregów, w jej programie zawarto między innymi pokaz folklorystyczny i wieczór z tradycyjną muzyką. Wszystko to w magicznej scenerii Sahary.

Birma - magiczny rejs w zjawiskowej scenerii

Birma wciąż cieszy się wśród podróżników mniejszą popularnością niż sąsiednia Tajlandia. Zupełnie niesłusznie - jest to bowiem jeden z najciekawszych i najbogatszych w zabytki krajów Azji Południowo-Wschodniej. Najlepiej znanym miejscem na mapie Birmy i jednocześnie obowiązkowym punktem każdej podróży do tego kraju jest Pagan. To właśnie w Paganie znajduje się słynna równina, na której można podziwiać setki zabytkowych świątyń i stup. Ci, którym nie wystarczy spacer po tym magicznym miejscu, mogą o wschodzie słońca wybrać się na lot balonem i zobaczyć jak zjawiskowo prezentuje się ono z lotu ptaka. Fascynujące zabytki czekają również w Mandalaj, kulturalnym centrum kraju, oraz Rangunie. Jedną z najwspanialszych atrakcji, jakie ma do zaoferowania Birma, jest rejs po malowniczym Jeziorze Inle. Jezioro to stanowi centrum kultury ludu Intha, który do perfekcji opanował unikatową technikę wiosłowania nogami. Członkowie społeczności Intha zamieszkują domy zbudowane na palach i zajmują się pracą na pływających po tafli jeziora farmach oraz rzemiosłem.