"Oda do radości" - hymn Unii Europejskiej. Historia i znaczenie "Ody do Radości"

"Oda do radości" jest poematem Fryderyka Schillera, do którego muzykę napisał Ludwig van Beethoven, a późniejszą aranżację instrumentalną stworzył Herbert von Karajan. Utwór jest obecnie hymnem Unii Europejskiej, wyraża ideę solidarności i dążenia do wolności. Jaka jest historia "Ody do radości" i jej znaczenie? Jaki jest tekst utworu?

"Oda do radości" - jaka jest historia hymnu Unii Europejskiej?

"Oda do radości" to utwór napisany w listopadzie 1785 roku przez niemieckiego poetę i filozofa Fryderyka Schillera. Utwór został ogłoszony po raz pierwszy drukiem w 1786 roku, jednak jego finalna wersja powstała dopiero w roku 1803. Wersja ta jest nieco inna w stosunku do pierwotnej, nie zawiera ostatniej zwrotki i ma zmienione dwa wersy w pierwszej części. W latach 1817-1823 do utworu Schillera Ludwig van Beethoven stworzył muzykę, która jest finałową kantatą IX symfonii kompozytora. Wersja instrumentalna utworu, która jest grana do dzisiaj, to dzieło Herberta von Karajana, który stworzył aranżację na orkiestrę symfoniczną, fortepian oraz instrumenty dęte.

W latach 50. ubiegłego wieku "Odę do radości" próbowano ustanowić hymnem Niemiec, ale pomysł ten nie został przyjęty i w 1952 roku hymnem została pieśń "Das Lied der Deutschen". Utwór ten jest niemieckim hymnem do dzisiaj.

W 1971 roku zaproponowano, żeby "Oda do radości" stała się hymnem Rady Europy. Propozycję wystosowało Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Rok później, czyli w roku 1972, Komitet Ministrów Rady Europy przyjął tę propozycję. Ponad dwie dekady później, gdy w 1993 roku powstała Unia Europejska, "Oda do radości" stała się jej oficjalnym hymnem.

9 maja – Dzień Europy

Po raz pierwszy nowy hymn odegrano w Dniu Europy, czyli 9 maja. Od tamtego czasu, utwór odgrywa się co roku właśnie z tej okazji. Poza tym, "Odę do radości" odgrywa się przy okazji różnych unijnych uroczystości. Dzięki charakterystycznej wersji instrumentalnej, utwór jest rozpoznawalny dla każdego, niezależnie od tego, jakim językiem się posługuje.

Hymn Unii Europejskiej został przetłumaczony na wiele języków, tak żeby jego tekst był zrozumiały dla wszystkich mieszkańców Wspólnoty. Ze względu na międzynarodowy, a co za tym idzie wielojęzyczny charakter Unii, hymn wykonywany podczas uroczystości wspólnotowych ma oficjalnie jedynie wersję instrumentalną, bez słów.

"Oda do radości" - jakie jest znaczenie utworu?

Zarówno tekst, jak i melodia hymnu, mają podniosły charakter, dzięki czemu uświetniają oficjalne uroczystości. Jednocześnie utwór brzmi optymistycznie, napawa dumą i nadzieją. "Oda do radości" głosi ideę zjednoczenia i integracji narodów. Podkreśla ona wspólne dla członków wspólnoty Unii Europejskiej wartości, wyraża chęć tworzenia solidarnej wspólnoty, dążenia do wolności i suwerenności.

Co ważne, Oda nie ma zastępować hymnów poszczególnych państw, ma być tylko symbolem jednoczącym narody członkowskie Unii.

Utwór jest obecnie nie tylko hymnem, ale i jednym z ważniejszych symboli Unii Europejskiej, a także całej Europy.

Oda do radości - jak brzmi tekst hymnu Unii Europejskiej?

Istnieje kilka przekładów tekstu "Ody do radości" na język polski. Jedno z bardziej znanych tłumaczeń wykonał Konstanty Ildefons Gałczyński, jednak poeta nie przetłumaczył utworu w całości i w swoim tłumaczeniu nie do końca trzymał się słów oryginału. Tłumaczenia całego utworu zgodnie z jego oryginalną treścią dokonał historyk, tłumacz i krytyk Andrzej Lam.

Tekst "Ody do radości" w tłumaczeniu Andrzeja Lama

O, radości, iskro bogów,

Kwiecie Elizejskich pól,

Święta, na twym świętym progu,

Staje nasz natchniony chór.

Jasność twoja wszystko zaćmi,

Złączy, co rozdzielił los,

Wszyscy ludzie będą braćmi

Tam, gdzie twój przemówi głos.

Patrz, patrz, wielkie słońce światem

Biegnie, sypiąc złote skry.

Jak zwycięzca i bohater biegnij,

Bracie tak i ty.

Radość tryska z piersi Ziemi,

Radość pije cały świat.

Dziś wchodzimy, wstępujemy

Na radości złoty ślad.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,

Ona w splocie ludzkich rąk,

Z niej najlichszy robak czerpie,

W niej największy nieba krąg.

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie,

Ja nowinę niosę wam:

Na gwiaździstym firmamencie

Bliska radość błyszczy nam.

